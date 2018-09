Victoria Beckham celebra 10 anos na moda com primeiro desfile em Londres

16:22 · 16.09.2018 / atualizado às 16:38 por AFP

Victoria Beckham supera o duplo rótulo de ex-cantora e esposa do jogador inglês David Bechkahm para se tornar uma estilista bem-sucedida ( Foto: Divulgação )

Após 10 anos crescendo no mundo da moda em Nova York, Victoria Beckham apresentou pela primeira vez uma coleção na Semana de Moda de Londres, que, neste domingo (16), também foi palco para o frescor e a leveza da marca espanhola Delpozo.

Com mais de 400 pontos de venda em 50 países, ateliês em Londres e Nova York, e um valor de negócio de 40 milhões de euros, a empresa de moda VB percorreu um longo caminho desde o seu primeiro desfile, em 2008, em Nova York.

Do mercado americano, Victoria Beckham conseguiu superar o duplo rótulo de ex-cantora do grupo de pop britânico Spice Girls e de esposa do famoso jogador inglês David Bechkahm para se tornar uma estilista bem-sucedida.

Talvez por isso tenha aguardado cinco anos para voltar ao seu país e desfilar em Londres com todo o reconhecimento.

A apresentação deste domingo, fechada em grande parte aos fotógrafos da imprensa, aconteceu em uma galeria de arte contemporânea ao lado de sua loja em Mayfair, o bairro londrino do luxo e da moda.

Sem surpresa, na primeira fila estava toda a sua família: seu marido e seus quatro filhos: Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz.

Para a temporada primavera-verão 2019, VB revisa o clássico chique que foi fundamental em seu sucesso, com linhas mais fluidas e elegantes, mas confirma também uma evolução iniciada há anos com cortes mais audaciosos e justaposição de materiais.

Victoria Beckham explora os contrastes acompanhando suas cores fetiche — preto, cinza e branco — com azuis e vermelhos-rubi, e mistura vestuários masculino e feminino, com calças largas com blusas de renda.

"Hoje é uma etapa importante: o nosso 10º aniversário e o meu primeiro desfile em Londres. Estou realmente feliz de poder celebrar esta temporada em casa", disse em um comunicado a estilista que apareceu visivelmente emocionada ao fim do desfile.