Vera Fischer posta foto com Carolina Dieckmann para lembrar 'Laços de Família'

16:41 · 29.12.2016 por Folhapress

Nos comentários, muitos usuários da rede social disseram que estão com saudades de assistir à telenovela ( Foto: Reprodução/Instagram )

O forte calor no Rio, nesta quinta-feira (29), foi a deixa para Vera Fischer relembrar "Laços de Família", novela da Globo que fez bastante sucesso no ano 2000 e da qual foi protagonista.

Em seu perfil oficial do Instagram, a atriz publicou uma foto na qual ela e Carolina Dieckmann, sua colega de elenco e de cenas, aparecem se refrescando em uma banheira na época das gravações da trama.

"Nesse calorão que está o Rio, fiquei com saudades de me jogar na banheira com minha 'filhota', Carolina Dieckmann", escreveu a atriz na legenda da imagem.

Em pouco mais de duas horas no ar, a foto recebeu mais de 2.000 curtidas. Nos comentários, muitos usuários da rede social disseram que estão com saudades de assistir à trama.

Em "Laços de Família", Vera viveu Helena, mãe de Camila, personagem interpretada pela colega de elenco e de banheira. Na cena mais marcante da trama, Dieckmann aparece raspando os cabelos após descobrir que tinha leucemia.