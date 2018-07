Veja fotos e vídeos do aniversário de Ysis, filha de Safadão e Thyane Dantas

18:05 · 17.07.2018 / atualizado às 18:12

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis, ganhou uma festa segunda-feira (16) com o tema "Ysis Dance" para celebrar seus 4 anos. Apesar de os pais da pequena não terem publicado fotos em seus perfis oficiais do Instagram, como aconteceu nos anos anteriores, fãs do artista compartilharam vários momentos da festa na plataforma através da hashtag #Ysis4anos.

Em vários vídeos, Ysis aparece dançando músicas de funk, ao lado de um professor de dança que animou a festa.

A decoração foi toda na cor roxa. Yhudy, filho de Wesley Safadão com sua primeira esposa, Mileide Mihaile, também esteve presente na celebração. Tanto ele como o pai usaram uma blusa personalizada para a festa.

Há três dias, o artista publicou uma galeria de fotos da filha Ysis e escreveu um texto a parabenizando. "Minha filha meu maior desejo é que Deus te guarde e te faça crescer assim, do jeito que você é, linda, engraçada e muito feliz".

O aniversário de três anos de Ysis foi celebrado com uma festa no Beach Park. Muitas fotos foram compartilhadas pela família na ocasião.

Veja fotos e vídeos:

