'Vamos começar tudo de novo', afirma Paulo Gustavo após perda de gêmeos

11:29 · 17.12.2017 / atualizado às 11:30 por Folhapress

"Estamos muito tristes, mas fortes", afirmou o ator ( Foto: Reprodução/ Instagram )

O humorista Paulo Gustavo informou neste sábado (16) em sua conta no Instagram que a mãe de aluguel contratada perdeu os gêmeos que gestava. Ela entrou em trabalho de parto antes da hora, segundo o ator que se preparava para a paternidade com o marido, Thales Bretas.

"Estamos muito tristes, mas fortes", escreveu Gustavo. "Acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais para a frente. Eu e Thales somos muito jovens, saudáveis e nos amamos muito!", afirmou. "Vamos começar tudo de novo ano que vem!"

Na semana passada, a mulher contratada entrou em trabalho de parto no meio da gestação antes do planejado. O casal anunciou que havia optado por uma barriga de aluguel nos Estados Unidos em outubro. Os gêmeos se chamariam Gael e Flora. "Estávamos loucos para contar, mas tivemos de aguardar 4 meses até sabermos que está tudo bem com os bebês ... Ufa, pareciam 4 anos!", escreveu o humorista em seu Instagram na época.

Veja o anúncio na íntegra: