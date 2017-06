15:43 · 07.06.2017 por Estadão Conteúdo

No vídeo, Valesca canta uma de suas músicas, 'Minha Poussey é o Poder' - Foto: reprodução

Em vídeo divulgado pela Netflix, a funkeira Valesca e a personalidade Inês Brasil estão presas na detenção de Litchifield, cadeia feminina de Orange Is The New Black.

No vídeo, Valesca canta uma de suas músicas, 'Minha Poussey é o Poder', em referência a personagem Poussey Washington, até que é interrompida pela voz de Inês.

Em 2015, Valesca fez uma versão da música para a série. A nova temporada da série estreia nesta sexta-feira (9).