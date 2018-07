Três mulheres assumem a bancada do 'Vídeo Show' a partir desta segunda-feira (16)

07:39 · 16.07.2018 / atualizado às 07:45 por Estadão Conteúdo

Há 35 anos no ar, o "Vídeo Show", da Globo, tem buscado constantemente realizar mudanças para continuar vivo na telinha. Muitos foram os nomes que passaram por sua bancada, desde sua estreia com a atriz Tássia Camargo, passando por Cissa Guimarães, Miguel Falabella e, mais recentemente, Mônica Iozzi e Otaviano Costa. Este último, que esteve à frente da atração junto com Sophia Abrahão, deixa o posto para buscar seu próprio caminho dentro da emissora.

E nesta segunda-feira, 16, estreia mais uma nova fase do programa, com Sophia Abrahão dividindo a bancada com outras duas garotas, Vivian Amorim e Fernanda Keulla.

Sobre essa nova empreitada, Sophia diz estar bem preparada. "Foi um ano de muito aprendizado. Claro que cada dia é um desafio porque o programa é ao vivo. Mas estou me empenhando e estudando cada vez mais para estar por dentro de todos os assuntos que a gente fala."

A apresentadora fala também da emoção de estar em um programa ao vivo. "É um desafio todo dia. Um leão por dia, tudo pode acontecer. Mas quando a gente ouve: '5, 4, 3, 2, 1, no ar', é uma delícia. O bacana do ao vivo é que quando acaba o programa, já está entregue."

Sobre como será o novo formato, ela afirma que "a dinâmica vai ser muito divertida. A gente apresentou o programa online, o Vídeo Show: Enquanto Rola a Copa, juntas e deu muito certo e ajudou no nosso entrosamento". Ela enfatiza ainda o fato de ser "muito bacana, agora só com as meninas no comando. E num momento muito interessante. Amava apresentar com o Joaquim e o Otaviano, mas acho que, assim como eles apresentaram dois homens juntos antes, agora vamos testar três mulheres".

Já Fernanda Keulla, conta que "para apresentar um programa desse tipo, a gente conta com uma equipe de direção, produção, roteiro que nos ajuda e nos ampara", e afirma ser essa uma "oportunidade de trabalhar com apresentadores maravilhosos, super técnicos. Mas, para mim, o Otaviano é um apresentador completo. Ele canta, imita, tem uma voz maravilhosa, fala muito bem. Mas também acho importante que eu busque mostrar minha personalidade nas coisas que eu faço". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.