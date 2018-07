Traição: Mileide Mihaile diz que flagrou Safadão com Thyane Dantas em motel

16:27 · 10.07.2018 / atualizado às 20:18

Antonia Fontenelle recebeu segunda-feira (9) a amiga Mileide Mihaile no Rio de Janeiro para uma entrevista. O vídeo com o conteúdo foi ao ar no YouTube, nesta terça (10), e traz a influenciadora digital afirmando que flagrou Wesley Safadão a traindo em um motel de Fortaleza com a atual esposa, Thyane Dantas. O fato já era especulado pelas fãs de Mileide, mas só foi mencionado hoje pela ex do cantor.

Mileide contou que foi casada por oito anos e meio com o artista e eles não passavam por uma crise quando o relacionamento chegou ao fim. Ela que decidiu se separar, ainda de acordo com a influencer.

"Nós estávamos em casa, ele estava se preparando para viajar. Era véspera do aniversário dele. Ele tinha fretado um jatinho e a família inteira, eu, Yhudy e a babá, íamos viajar no dia seguinte para celebrar o aniversário dele. Como de costume, sempre o deixava no aeroporto e ele falou que não precisava, disse que ia com o irmão. Mas ele sempre foi muito 'roteado', por questão de segurança, carro, iPhone, iPad… Não sei como é hoje, mas na minha gestão, todas as senhas eram comigo. Se acontecesse alguma coisa, eu poderia acessar para ajudá-lo", contou.

Ela estava almoçando com um amiga e por volta de 15h percebeu que ele ainda não tinha dado notícias. "Abri o aplicativo porque antes de ir atrás eu verificava se estava tudo bem, se ele estava no hotel, porque se tivesse, nem ligava. Ele ainda não tinha saído de Fortaleza. Todos os iPads e iPhones estavam dentro de Fortaleza e o show era em outra cidade. Me deu um pânico. Imaginei mil coisas: 'Sequestraram, prenderam, estão esperando a hora do show.' Comecei a me apavorar. Liguei para a mãe, irmão... Ninguém tinha notícias. Liguei para o hotel da cidade e me informaram que ele não tinha chegado ainda e dava tempo dele ter chegado umas mil vezes porque a distância da cidade era de uma hora. Comecei a ficar bem nervosa".

Foi aí que Mileide ligou um aplicativo para ir até onde o smartphone de Wesley apontava. Ao chegar ao local, um motel em Fortaleza, disse que não acreditava. Questionada por Antonia se a família de Wesley sabia onde o cantor estava, ela respondeu que acha que eles sentiam que não tinha acontecido nada com ele, porque ela estava "apavorada sozinha".

"[O motel] Era perto da minha antiga igreja. Chega a ser uma piada. Não entrei no motel, jamais faria isso. Quando dobro na rua para ter certeza que ele estava ali mesmo, com um carro que eu nunca vi na minha vida, de vidro baixo, ele estava saindo do motel. Estava com a Thyane".

Mileide disse que já conhecia Thyane porque ela costumava frequentar os shows de Safadão e que elas se encontravam em lojas de shoppings da cidade.

"Quando eu vi, tive uma ação… coloquei o pé no acelerador e bati na lateral do carro que ele estava, que girou e entrou na parede do motel. Existem situações que você só se conhece vivenciando. Desci do carro, dei tapa, foi uma loucura, peguei chave… Optei por separar. E a gente ficou em um conflito familiar gigantesco, foi uma loucura".



Redução de pensão

Em outro momento da entrevista, Mileide falou sobre o pedido de redução de pensão do Yhudy, filho dos dois. Ela disse que são 78 páginas de petição. Ainda nos autos do processo, segundo a influenciadora, existe uma tabela que Wesley relata os gastos com o filho. A própria Mileide leu a tabela durante a entrevista. "Ele discrimina da seguinte forma: mensalidade escolar custa R$ 2650; material escolar e uniforme custa R$ 209; plano de saúde custa R$ 600; supermercado, farmácia, alimentação e higiene pessoal custa R$ 1.000; vestuário custa R$ 1.000; gasolina custa R$ 1.000; lazer custa R$ 500; uma babá R$ 1.500; IPTU dividido por três, porque a minha mãe mora comigo agora e ele divide por três cabeças, custa R$ 139; internet e TV R$ 150 dividido também por três; por conta da minha mãe que veio me dar suporte familiar; energia dividido por três fica R$ 334; condomínio dividido por três fica R$ 667".

Mileide ainda confirmou que Yhudy tem que trocar de roupa quando chega na sua casa, por determinação de Safadão, e tem que devolver as peças para o motorista. "É real isso. Por mais louco e vergonhoso, porque eu tenho vergonha alheia… Tive um surto muito louco quando eu vi que o Yhudy já tinha isso como hábito. Ele chegou do fim de semana com o pai, tirando o short. Eu perguntei o que era isso e ele respondeu que era porque da casa do papai dele".

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de impresa do cantor Wesley Safadão, que afirmou que não vai se manifestar.