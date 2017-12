Tirullipa cancela shows após quebrar o tornozelo em jogo beneficente

A partida festiva havia sido organizada por Falcão, jogador de futsal da Seleção Brasileira.

Tirullipa recebeu um primeiro atendimento de urgência em um hospital de Sorocaba, cidade onde ocorreu a partida. Ele voltou para Fortaleza no mesmo dia, onde recebeu acompanhamento médico.

Nessa quarta-feira (13), o humorista informou por meio do Instagram que realizou uma cirurgia no tornolezo e que colocou uma placa e 6 parafusos. Ele relatou que a cirurgia foi um sucesso e agradeceu a Deus e aos fãs pelo apoio.

Triste pelo ocorrido

O jogador Falcão, também pelo Instagram, mandou mensagens de carinho ao humorista e disse estar triste pelo ocorrido.

Alexandre Colli, jogador que causou a lesão, enviou uma nota, pedindo desculpas pelo ocorrido.

Colli pediu desculpas ao humorista pela infelicidade do lance e disse que em nenhum momento teve maldade. "Tirullipa, desculpe mesmo, de coração. Que Deus esteja com você e melhoras Um grande beijo no seu coração".