Tiago Iorc faz show em Fortaleza com repertório do seu novo DVD

12:06 · 06.01.2017 / atualizado às 12:55 por Patrício Lima

Tiago Iorc faz show em Fortaleza ( Rafael Kent/Divulgação )

Com o recém-lançado DVD “Troco likes ao vivo” e músicas entre as mais tocadas do país, como a parceira com Sandy, “Me espera”, o cantor Tiago Iorc retorna a Fortaleza , dia 18 de fevereiro, para show na barraca Santa Praia, na Praia do Futuro, a partir das 18h. A informação foi confirmada por Liege Xavier, da Free Lancer Producções, produtora responsável pelo show. Segundo ela, “os últimos detalhes do show estão sendo definidos e em breve serão divulgados os valores e quando se inicia a venda de ingressos”.

O repertório tem canções do DVD, como “Coisa linda”, “Amei te ver”, Chega pra cá” e “Mil razões”. O álbum tem também “Dia especial”, regravação da banda Cidadão Quem (do guitarrista e cantor Duca Leindecker, influência de Iorc), e “Alexandria”, parceria com Humberto Gessinger.

Recentemente, Iorc fez uma versão acústica para a música “Bang”, de Anitta. Neste ano, o artista teve quatro músicas entre as mais tocadas no país, entre elas “Amei te ver”, com a atriz Bruna Marquezine no clipe. Ele também foi indicado ao “Prêmio Multishow de 2016” na categoria “melhor cantor”.

Nascido em Brasília e radicado em Curitiba, o cantor filho de gaúchos morou na Inglaterra e nos Estados Unidos antes de chegar à capital paranaense, onde ficou conhecido após cantar “Scared” em um festival na PUC – a música fez parte da trilha da novela “Duas Caras”, da TV Globo, em 2007.

Entre 2008 e 2013, Iorc gravou três álbuns em inglês. A estreia com composições na língua nativa aconteceu em 2015 com “Troco likes” – que serviu de base para o DVD ao vivo gravado no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, no Pará.