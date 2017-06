Thaila Ayala diz que 'pessoas fedem muito na França' e é criticada na web

13:43 · 14.06.2017 por Folhapress

A atriz e modelo Thaila Ayala, 31, fez algumas declarações polêmicas em vídeos publicados em seu Instagram nesta terça-feira (13). Ayala, que está passando alguns dias em Paris com uma amiga, criticou duramente os franceses, a quem chamou de "fedidos".

"As pessoas fedem muito nessa França. Claro que deve ter suas exceções como e qualquer lugar do mundo. Mas sabe o que é você quase vomitar, você não conseguir ficar dentro de uma loja, que é pequenininha, de tanto 'cecê'", disse ela.

Thaila contou que o cheiro a incomodou tanto, que não conseguiu comprar nada na loja. "Tô indo embora da loja triste, porque me indicaram algumas pessoas. Não consegui ficar dentro. É muita gente fedida num cubículo muito pequeno. É muito fedor, muito", declarou ela.

Os seguidores de Thaila acabaram não gostando do jeito que ela se referiu aos franceses. "Sua ridícula não é as pessoas que fedem e sim as roupas antigas que tem na loja. Nestes brechós tem peles. Cuidado com o cliché barato que você sai por aí vendendo", disse um.

"É feio e infantil ir pro país dos outros apontar defeitos, até porque o Brasil é o país mais limpo e evoluído do mundo né?!", esbravejou outro.

Outras polêmicas

Thaila já foi criticada em outra publicação que fez há dois anos, quando chamou o Brasil de "país de merda" após ser taxada na imigração por não ter declarado seu computador em uma viagem aos Estados Unidos. “Parabéns Brasil. Parabéns você que mora nesse país de merda, é parada na Receita Federal e tem que pagar pela segunda vez seu computador! Você chega já desesperada para ir embora porque é um país de muita injustiça! Simplesmente somos assaltados diariamente!”, disse à época.