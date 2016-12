Taylor Swift faz show surpresa para fã de 96 anos

14:29 · 27.12.2016 / atualizado às 14:31

Taylor Swift e Cyrus Potter ( Foto: Reprodução/Twitter )

A cantora pop Taylor Swift surpreendeu o fã Cyrus Potter, de 96 anos, na tarde desta segunda-feira (26). De acordo com informações do site TMZ, Taylor visitou a casa de Potter no Missouri, nos Estados Unidos, e fez um show especial para a família dele.

O fã já foi a diversos shows da cantora e ficou famoso ao aparecer em um programa de TV americano falando sobre sua admiração pela artista.

Taylor Swift é famosa pelas ações solidárias. Em setembro, a estrela doou US$ 50 mil para a reconstrução de escolas públicas que foram devastadas por enchentes no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, além de US$ 1 milhão para vítimas de enchente.