'Taís me representa muito', diz Lázaro Ramos sobre a mulher

22:30 · 08.05.2018 por Folhapress

Lázaro Ramos, 39, não tem dúvida: "Santo de casa faz milagre, sim". Para ele, a mulher, Taís Araújo, 39, é uma de suas inspirações.

"Taís me representa muito na TV. O jeito que ela cuida da imagem dela, como ela se prepara para um personagem, o resultado que ela tem no ar... Taís é uma inspiração que vem de antes do casamento", disse o ator em entrevista.

Segundo ele outros nomes, não necessariamente ligados à televisão, também o inspiram. "Tem o Guel Arraes, tem o Luiz Antonio Pilar. E tem seu Milton Gonçalves, dona Ruth de Souza. Mas eles estão para mim quase na categoria orixás, já bato cabeça, já transcendeu", afirma à revista.

Mister Brau

É ao lado da mulher, inclusive, que Lárazo pode ser visto atualmente na TV. O casal da vida real protagoniza o casal da ficção em "Mister Brau", série cômica da Globo que está na sua quarta e última temporada.

"As pessoas têm muito carinho pelo programa. Quando a temporada acaba, elas pedem, sugerem histórias. Acho que as pessoas já ficam esperando o momento do ano que vai ter essa família, que vai chegar nas casas deixando as terças-feiras um pouco mais leves", diz o ator.

Nesta temporada, Michele, a personagem de Taís, é quem vira a protagonista, enquanto Brau, interpretado por Lázaro e que dá nome à série, cai no ostracismo.

"A Michele tá aí, a frente, e vira uma cantora de fama internacional e a gente discute muitas coisas nessa temporada. Desde o homem não segurar as pontas quando a mulher tem destaque, a gente discute quando a mulher sai para trabalhar e próspera muito, como fica essa questão da casa, dos filhos, da família", disse Taís Araújo durante intervalos das gravações.