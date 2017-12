Susana Vieira é internada após ser diagnosticada com trombose na perna

18:06 · 18.12.2017 / atualizado às 18:14 por Folhapress

A atriz Susana Vieira foi internada, neste domingo (17), depois de um mal-estar, no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Vitória, na zona oeste do Rio.

Na semana passada, Susana Vieira passou alguns dias com o filho, Rodrigo Otávio Vieira Cardoso, e um de seus netos, que moram nos Estados Unidos. Em sua conta no Instagram, a atriz publicou uma foto de um jantar em família em Miami: "frio em Miami Beach!"

Ao retornar ao Brasil, segundo o jornal "O Globo", a atriz sentiu uma dor na perna devido ao tempo prolongado do voo e foi levada ao hospital. Susana, bailarina de formação, foi constatada com uma trombose e está sendo tratada com fisioterapia e anticoagulante.

A atriz está afastada da televisão desde o término de "Os Dias Eram Assim", no qual interpretou a personagem Cora Dumont.