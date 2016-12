Solange Almeida fica até o Carnaval de 2017 no Aviões; cantora adiou saída por três anos

21:33 · 22.12.2016 / atualizado às 23:13 por João Neto e Lucas Ribeiro

Conforme assessoria, a cantora adiou por três anos a saída da banda ( Foto: Reprodução/Facebook )

Conforme adiantado pelo blog Puxa o Fole do Diário do Nordeste, em entrevista com o empresário do grupo Carlinhos Aristides, a banda Aviões do Forró segue em atividade e não buscará substituta para Solange Almeida. Em vídeo publicado no Facebook do grupo, na noite desta quarta-feira (22), os vocalistas declararam que Sol seguirá carreira solo, mas que antes cumpre agenda de shows até o Carnaval de 2017.

“Com certeza a banda continua. A partir de agora será o artista Xand”, afirma o empresário da banda. A saída de Solange foi adiada por três anos e, de acordo com nota divulgada pela assessoria da cantora, aconteceu de forma amigável.

A especulação sobre a saída da forrozeira ganhou força com o anúncio da gravação do primeiro DVD solo de Sol, no Citibank Hall, em São Paulo, no próximo dia 8 de fevereiro. A primeira música de trabalho, intitulada 'Duas e 23' já foi lançada de forma acústica na internet.

Confira declaração da dupla: