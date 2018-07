'Sol e quimio não combinam', diz Ana Furtado em viagem para Ibiza

12:27 · 10.07.2018 por Folhapress

"Não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade estando nesse paraíso", escreveu ela ( Foto: reprodução/Instagram )

De férias do "É de Casa", programa que comanda na Globo, Ana Furtado foi com toda a família curtir alguns dias em Ibiza, na Espanha. Nesta terça-feira (10), ela mostrou para os fãs um passeio de barco que fez e detalhou os cuidados que precisa ter por conta do tratamento contra o câncer de mama que atualmente ela faz.

"Bom dia!!! Aproveitando ao máximo meus 15 minutos de sol e mar. Estou usando touca pra proteger o cabelo. Não posso molhar e lavar muito, então... Vamos fazer moda em Ibiza! E o maiô com FPS 50 para me proteger do sol!! Sol e quimio não combinam, mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade estando nesse paraíso", falou ela.

Antes, ela comemorou o fato de ter conseguido manter a viagem mesmo com seu diagnóstico. "Família é tudo! O meu alicerce. O que me mantém mais forte e segura. Sei que posso contar com eles a qualquer momento. Programamos uma viagem em novembro de 2017 e quando recebi o meu diagnóstico em março de 2018 ela se tornou uma dúvida. 'Será que ela vai conseguir? Vamos cancelar?. Em nenhum momento duvidei de que estaria aqui! Nesse momento meus olhos se enchem de lágrimas ao lembrar que tive a certeza de que esse seria um desafio pessoal incrível e que eu seria capaz com a ajuda deles. Uma meta mais do que especial para celebrar a vida e a família. E aqui estamos nós! Unidos e felizes. Só falta o Boninho (marido dela) aqui, mas ele está chegando!!! Celebrem a vida e a família todos os dias. Esse é o nosso maior tesouro. Uma linda semana para todos!, desejou ela.