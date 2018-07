07:13 · 16.07.2018 / atualizado às 07:21

A cantora Simone, da dupla com Simaria, usou a nova ferramenta do Instagram, de perguntas, neste fim de semana, para responder dúvidas de alguns de seu seguidores.

Questionada se já namorou mulheres, ela disse que não, mas revelou que "já beijou muito homem até casar". A artista é casada com Kaká Diniz, com quem tem um filho, Henry.

Simone também revelou que antes da fama trabalhou vendendo tempero em feira e foi até ajudante de um salão de beleza de uma amiga.

A cantora ainda disse que seu círculo de amizades é diferente do da irmã, Simaria, mas que as duas tem alguns amigos em comum.

Simone contou que sua inspiração para ser forte todos os dias é "olhar ao seu redor e ver que é preciso lutar".

A artista, pelo menos até agosto, está se apresentando ao redor do Brasil sozinha, sem a irmã, que foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em abril deste ano. A expectativa é que Simaria, que curte férias nas Ilhas Maldivas, retorne aos palcos mês que vem.

Rotina cansativa

Devido às apresentações sozinhas, a rotina de Simone está cansativa. Domingo (15), Kaká Diniz usou seu perfil no Instagram para postar uma foto ao lado da esposa. Na legenda, escreveu: "Minha guerreira, o Brasil inteiro tá com você. Te amo com todo o meu ser". Nos comentários, os fãs também enviaram mensagens positivas para a artista.