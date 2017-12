Silvio Santos comemora seus 87 anos com 'festa do pijama'

09:53 · 13.12.2017 por Folhapress

A família Abravanel se reuniu na noite desta terça-feira (12) para celebrar os 87 anos de Silvio Santos de uma maneira inusitada.

Com um pijama todo colorido e com estampas de animais, Senor Abravanel se reuniu com os familiares para comemorar mais um ano de vida. Não só Silvio Santos, mas toda a família usou roupas de dormir.

"Do jeito que ele gosta. De pijama! Parabéns, vô", escreveu o cantor e neto de Silvio, Tiago Abravanel, em sua conta no Instagram.

Grávida, Patrícia Abravanel também publicou fotos e vídeos da festança, com direito a guerra de travesseiros e muita espuma para todo o lado.

As seis filhas e a mulher de Silvio Santos, Íris Abravanel, também presentearam o apresentador com um quadro. A obra foi feita por Paulo Lara, que agradeceu por ter sido escolhido para pintar a família.

"Muito feliz com essa obra que as filhas presentearam o pai. Família Abravanel! Parabéns ao patriarca pelos seus 87 anos de vida!", disse o artista, em sua rede social.