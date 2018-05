09:52 · 07.05.2018 por Folhapress

Silvero Pereira como Gal Costa ( Reprodução/ Instagram )

Silvero Pereira, Paulo Ricardo, Sandra de Sá e Helga Nemeczyk completaram a terceira rodada do "Show dos Famosos", da Globo, neste domingo (6). As duas cantoras surpreenderam e subiram na classificação enquanto Silvero, que liderava na rodada passada, agora ocupa a lanterna do grupo 2.

O ator encarnou Gal Costa com "Festa do Interior", mas dividiu o júri. "Te dei 9.9 da outra vez e quase levei um tapa na cara. Te elogiei horrores, mas as pessoas te amam num grau que é uma loucura. A voz da Gal é muito aguda, me incomodou bastante, sua voz soou muito mais grave. Sua emissão de voz estava muito escura, por isso te dou 9.5", analisou Claudia Raia.

"Nessa música especifica o tom da gal dá um colorido à canção. Ele fez com muita graça e elegância, talvez a escolha da canção tenha sido difícil. por isso vou dar 9.8", disse Miguel Falabella. A má pontuação fez Silvero despencar no ranking.

Em seguida, Aretha Franklin surgiu no palco na caracterização de Sandra de Sá, interpretando "I'll Say a Little Prayer". "É muito diferente de mim", disse a cantora. "Uma diva, você canta lindo isso tudo, que prazer ver essa sua performance. Você está a cara da Aretha", elogiou a atriz.

Helga Nemeczyk apareceu de Ana Carolina e cantou "Garganta", sendo aplaudida de pé pelo auditório. "Sou muito fã da Ana Carolina, espero que ela tenha gostado", falou a atriz. "Está todo mundo arriscando de maneira muito corajosa. É muito difícil manter do começo ao fim da música, o gestual era igual, o olhar, é uma loucura, fiquei quase a fim dela", vibrou Raia.

Por fim, Paulo Ricardo decidiu se vestir de Robin e incorporar Dinho dos Mamonas Assassinas com um dos principais clássicos do grupo, "Pelados em Santos". "Raramente eu dou opinião aqui, mas você hoje soltou a franga, abriu a porta e entendeu o espírito desse quadro", disse Faustão.

Os jurados concordaram. "Saiu do pedestal, brincou, nos divertiu. Nota 10", observou Falabella. "Tem que se jogar. Vou continuar te provocando. 9.9", falou Boninho.