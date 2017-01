Show de Margareth Menezes a R$ 20 tem 4 datas em Fortaleza

16:10 · 11.01.2017

Margareth Menezes retorna à Capital cearense com projeto diferenciado. ( Divulgação )

A cantora baiana Margareth Menezes fará quatro shows em Fortaleza com o projeto Rebeldia Nordestina, entre 19 e 22 de janeiro na Caixa Cultural Fortaleza.

Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e serão vendidos a partir do dia 18 de janeiro no local.

Maga faz um mergulho reflexivo e sonoro na obra de cantores-referência da música urbana nordestina, como Raimundo Fagner, Belchior, Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Ednardo, Djavan, Raul Seixas, Doces Bárbaros, Novos Baianos e A Cor do Som.

“Eles ascenderam em mim como cidadã, como cabeça pensante e como artista, o amor pela força nordestina”, revela Margareth.

Como é o projeto musical

A artista que completa 30 anos de carreira em 2017 teve, desde o início, o repertório permeado por esses músicos e compositores nordestinos e isso ainda acontece em shows pelo Brasil.



Ainda segundo Margareth, “o show será repleto de referências culturais”, afirmou.

Os rocks, as baladas e as fusões rítmicas desses artistas nordestinos ganharam um ambiente sonoro repleto de imagens e sons que desenharam uma nova brasilidade. Os ritmos regionais fundidos com instrumentos elétricos e eletrônicos, além de sons de efeito mostrando a influência dos mouros africanos e com um arsenal de elementos indígenas e lírica europeia, foram o resultado de um estilo musical de uma geração que não tinha meias palavras para falar da expressão e da realidade nordestina.

“Tenho convicção que o conceito AfroPop o qual me define – fusão dos comportamentos rítmicos afro-nordestinos com as sonoridades pop – nasceu com a influência desses grandes artistas que pude ouvir, cantar e cultuar em minha juventude. Senti a necessidade de revisitar esse ambiente que mexe tanto com meu coração e com a minha memória, além de querer mostrar para os ‘novos ouvidos’ de onde vem as ferramentas que me fazem pensar com mais pertencimento sobre a minha história”, disse ela.

SERVIÇO

Margareth Menezes – Rebeldia Nordestina

Local: Caixa Cultural Fortaleza

Endereço: Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema

Data: 19 a 22 de janeiro de 2017

Horários: quinta a sábado, às 20h | domingo, às 19h

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Vendas a partir do dia 18/01, das 10h às 20h, na bilheteria do local