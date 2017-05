14:20 · 02.02.2017 / atualizado às 14:25

Colombiana lança música no dia do seu aniversário

A cantora Shakira completou 40 anos de idade hoje, mas os fãs que foram presenteados. A colombiana divulgou, em seu canal no Youtube, uma versão em salsa para o hit "Chantaje", em parceria com Maluma.

A versão original foi lançada em novembro do ano passado e já ultrapassou 500 milhões de visualizações. "Chantaje" é o primeiro single oficial em espanhol em dois anos, desde "La La La", de 2014, lançada para a Copa do Mundo no Brasil.

Shakira já vendeu mais de 60 milhões de álbuns pelo mundo e foi reconhecida com vários Grammys, Grammys Latinos, World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. Ela é a única artista da América do Sul a chegar ao número 1 nos Estados Unidos.

Escute a nova versão: