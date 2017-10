A cantora Shakira concedeu uma entrevista ao programa Verissimo, do canal italiano Canale 5, e falou sobre sua relação com o jogador Gerard Piqué, com quem tem dois filhos. Além de declarar seu amor pelo marido, aproveitou para revelar que nunca quis se relacionar com nenhum jogador de futebol.

"Se ele me revolucionou nestes seis anos de convivência? Sim, definitivamente. Eu antes sempre dizia 'com um jogador de futebol, jamais'. Nunca me havia imaginado ao lado de um jogador de futebol. Foi um doce castigo do destino", disse.

Afastando definitivamente os rumores de que teria se separado de Piqué, Shakira diz que o casal é intenso e bastante apaixonado.

"Nos completamos. Somos muito parecidos em muitas coisas. Fazemos aniversário no mesmo dia (2 de fevereiro) e somos muito apaixonados e intensos e vivemos tudo ao máximo. Digamos que ele é mais tranquilo e eu sou um pouco mais dramática", confessou.

Sobre a possibilidade de aumentar a família, ela e o marido não fazem planos. "Se chegar, será bem-vindo. Mas neste momento, e com duas crianças que parecem seis... você não sabe como eles são! Eles têm tudo de sua mãe e de seu pai, se movem como um ioiô o dia inteiro. São muito divertido, mas às 23h estou só o pó", brincou.