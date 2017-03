Sex and The City vai ganhar um terceiro filme, diz site

12:36 · 23.12.2016 / atualizado às 12:42

"Sex and The City" é uma das séries da TV americana de maior sucesso de audiência e crítica ( Divulgação )

Os fãs do seriado "Sex and The City" ganharam, nesta sexta, uma notícia que vale por um presente de Natal.As atrizes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall toparam tirar do papel o projeto de um terceiro filme sobre a história do quarteto de mulheres em busca de amor e sexo em Nova York.

O contrato foi oficialmente assinado, informou o site americano Radar Online. Não há ainda confirmação oficial da informação, mas a imprensa mundial já repercute a notícia, já que em outubro Sarah Jessica Parker já sinalizava a possibilidade.

A ideia é que o filme seja lançado em 2018, quando se completam 20 anos desde que o seriado foi ao ar na TV americana pela primeira vez, arrebanhando uma legião de fãs pelo mundo inteiro. As filmagens devem começar no segundo semestre de 2017. O segundo filme da franquia fo lançado em 2010. O primeiro foi em 2008.

A série conta a história de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), uma fashionista que escreve uma coluna de sexo em um jornal, cujas amigas, a erotizada Samantha Jones (Kim Cattrall), a pudica Charlotte York (Kristin Davis) e a pragmática Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), tentam sobreviver em Nova York entre os desafios de serem mulheres independentes e de serem bem-sucedidas em seus relacionamentos amorosos. Os dois primeiros filmes baseados na série mostram as personagens em fases mais maduras de suas vidas.