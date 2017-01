Série de Jerry Seinfeld sai da Sony e vai para a Netflix

16:49 · 21.01.2017

Tina Fey e Jerry Seinfeld no programa "Comedians in Cars Getting Coffee"

O site The Hollywood Reporter anunciou que a série de humor "Comedians in Cars Getting Coffee", com Jerry Seinfeld, vai migrar da Sony Entertainment para a plataforma da Netflix até o final do ano.

O programa está em sua nona temporada e, a partir da próxima, será disponibilizada no catálogo da Netflix. Serão preparados 24 episódios e o serviço de streaming também vai exibir as temporadas anteriores.

"Comedians in Cars Getting Coffee" acompanha Jerry Seinfeld entrevistando amigos e celebridades enquanto passeiam em diferentes carros em busca de uma cafeteria.

Além dessa, Seinfeld também vai estrelar dois programas especiais e vai colaborar no desenvolvimento de novas séries para a Netflix.