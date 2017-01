Sem contrato renovado, Luís Ernesto Lacombe deixa Globo

11:42 · 14.01.2017

O jornalista Luís Ernesto Lacombe, que apresenta o bloco de esportes do jornal "Bom Dia Brasil" desde 2011, na TV Globo, não teve o contrato renovado pela emissora, que o detém nos seus quadros desde 1997, e vai deixar a emissora. Ele anunciou nessa sexta-feira (13) que entraria "de férias" e estaria de volta em fevereiro. Com informações do portal UOL.

"Segunda-feira, Cris Dias! Vou dar uma paradinha. Em fevereiro eu volto", disse ao encerrar sua participação no jornal matinal de ontem.

A Central Globo de Comunicação confirmou a informação e disse que Cris Dias assume a vaga de maneira fixa.

Luís Ernesto Lacombe começou sua carreira na Band do Rio de Janeiro. Passou também pela Rede Manchete, até se mudar para Florianópolis em 1992, onde foi apresentador na RBS. Voltou ao Rio em 1997, contratado pela Globo. Também trabalhou na Globo News e SporTV. O jornalista chegou a apresentar o "Esporte Espetacular" por sete anos e comandou o "Placar da Rodada".