Selena Gomez enfrenta drama por causa do seu look no MET Gala

21:30 · 08.05.2018 por Estadão Conteúdo

Segundo rumores, Selena Gomez teria deixado o evento mais cedo ( Foto: AFP )

Na noite de segunda (7) para o tapete vermelho do Baile do MET, Selena Gomez usou um look que foi criticado por muitos internautas, inclusive por fãs da cantora. As pessoas falaram mal do seu vestido, do seu penteado, do bronzeamento e da maquiagem da cantora.

Todo o visual foi idealizado pela stylist Kate Young. O vestido foi criado pela Coach, marca da qual é embaixadora, especialmente para o evento e inspirado na rainha Ester, que aparece no Antigo Testamento, e foi bordado a mão, do corpo até o final da cauda, com joias Tiffany. Para completar, ela usou uma bolsa, também da Coach, com os dizeres "a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada", do provérbio 31:30, que fala justamente sobre julgar as pessoas pela aparência.

Ainda no tapete vermelho, Selena falou sobre o mesmo tema. Em uma entrevista, ela declarou: "Espero que as pessoas saibam que o que estamos fazendo hoje é maior do que o que vestimos. Rezo para que essa geração chegue a um ponto onde todos nós sejamos ouvidos."

Depois das inúmeras críticas - segundo rumores, ela teria deixado o evento mais cedo -, algumas pessoas que ajudaram a na preparação para o evento saíram em defesa da cantora. A cabeleireira Marissa Marino postou uma imagem no Instagram Stories uma imagem com a frase "as pessoas vão te julgar não importa o que você faça... então é melhor você fazer o que quiser". O maquiador Hung Vanngo postou uma mensagem para os fãs da cantora, afirmando que devemos ser gentis com os outros porque não sabemos das batalhas que as pessoas passam, mas que foi apagada.

Isso gerou uma onda de empatia no Twitter. Os fãs da cantora se reuniram para pedir desculpas com a #WeAreSorrySelena ficou em primeiro lugar nos Trending Topics do Brasil. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre o assunto e também não postou nada relacionado ao evento nas redes sociais.