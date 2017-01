Selena Gomez e The Weeknd são fotografados aos beijos

17:00 · 11.01.2017 por Estadão Conteudo

Selena Gomez e The Weeknd aos beijos ( Foto: TMZ )

O rapper The Weeknd e a cantora Selena Gomez foram fotografados aos beijos na última terça-feira (10), à noite. As imagens divulgadas pelo TMZ e compartilhadas nas redes sociais de fãs mostram os dois juntinhos fora do restaurante italiano Giorgio Baldi, em Santa Mônica, na Califórnia.

Selena é amiga da modelo Gigi Hadid, cuja irmã, Bella Hadid, namorava The Weeknd até o ano passado.

Veja as imagens compartilhadas nas redes sociais de fãs de Selena Gomez.

FOTOS: Selena e The Weeknd flagrados juntos, ontem, em Santa Mônica [4] pic.twitter.com/ZTWikXkkH3 — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) 11 de janeiro de 2017