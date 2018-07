SBT corta Silvio Santos chamando Preta Gil de 'gorda' em seu programa

09:04 · 09.07.2018 / atualizado às 09:43 por Folhapress

O momento em que Silvio Santos fala sobre o peso de Preta Gil foi cortado do programa que foi ao ar neste domingo (8). A cena, gravada no início do mês passado quando a cantora e David Brazil participaram do "Jogo das 3 Pistas" não foi ao ar.

Na ocasião, o apresentador comentou: "Você está mais gorda do que da última vez que esteve aqui [no SBT], mas o seu rosto continua bonito", deixando-a ofendida. Foi possível notar que a filha de Gilberto Gil estava bem desconfortável e monossilábica no palco, mas esse trecho foi censurado pela emissora.

Para piorar, em uma das charadas, uma moça do auditório respondeu "Preta Gil" quando as dicas eram "Tem pneu, tem homem, tem música de carnaval". Silvio perguntou à ela: "você tem pneu? tem homem? tem música de carnaval?", aumentando o constrangimento.

O trecho não exibido rendeu polêmicas nos dias seguintes à gravação. Gaby Amarantos usou as redes sociais para criticar Silvio. "Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros/mulheres/gays/plus e ganhar mídia com isso. Vocês estão mal de ícone, viu? Não dá mais pra normalizar isso", disse a cantora.