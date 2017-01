Sambista Cris Malagueta lança clipe com bloco Camaleões da Vila; assista

16:51 · 29.01.2017 / atualizado às 17:37 por Sérgio Ripardo

Cris Malagueta prepara para lançar seu primeiro disco ( Rychelme Braga )

Considerada uma das melhores intérpretes de samba do Ceará, Cris Malagueta lançou, na última quinta-feira, um videoclipe da sua música "Camaleão". O trabalho contou com a parceria do bloco Camaleões da Vila, que está na programação oficial do ciclo carnavalesco de Fortaleza, iniciado na sexta-feira passada.

A sambista conta que a data do lançamento do clipe na época de Pré-Carnaval foi escolhida justamente porque a música teve a participação mais que especial do bloco Camaleões da Vila.

"Eu vou fazer o que for preciso, sem mudar meu coração, mas se aparecer um inimigo, eu viro, eu viro um camaleão", diz a letra da música.

Além de suas apresentações regulares no circuito do samba da capital cearense, Cris está em processo de gravação do seu primeiro disco. "Camaleão" é o sexto clipe desse processo criativo. Ela tem procurado lançar um clipe junto com cada música do futuro álbum.