Safadão vai cortar o cabelo antes da gravação de DVD em Miami

10:09 · 22.01.2017 / atualizado às 10:21

Wesley Safadão deu uma entrevista ao trio Léo Dias, Gominho e Dedé Galvão no programa "De cara", de um rádio carioca, e contou que finalmente vai cortar o cabelo. A mudança de visual, de acordo com o cantor, acontecerá até abril, antes da gravação de seu DVD em Miami, nos Estados Unidos, que acontece no feriadão da Semana Santa. O cearense mantinha o cabelo longo devido à uma promessa da mãe, Dona Bill.

O artista ainda deu detalhes de como perdeu sua virgindidade. "Rapaz, faz tempo, eu tinha uns 14... não acho que era uns 12. Eu e meus irmãos sempre gostávamos muito de futebol e aí eu de repente não queria mais ir, queria ficar em casa, todo mundo ficou desconfiado. Logo perceberam que tinha algo ali com a minha empregada...".

Confira a entrevista na íntegra: