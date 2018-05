Sabrina Sato anuncia que está grávida do primeiro filho

16:43 · 30.04.2018 / atualizado às 20:24

Sabrina Sato e Duda Nagle estão junto há mais de dois anos ( Reprodução / Instagram )

A apresentadora Sabrina Sato está grávida do primeiro filho. Ela é noiva do ator Duda Nagle, com quem namora há mais de dois anos; Sabrina está com aproximadamente dois meses de gestação.

Por meio da rede social Instagram, Sabrina afirmou que sempre sonhou com esse momento, e agora o sonho virou realidade. Ela publicou um vídeo com Duda para anunciar a gravidez.

Segundo Sabrina, o filho que está esperando é fruto de muito amor entre ela e Duda. "Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", completou a apresentadora.

Sabrina Sato ficou noiva do ator Duda Nagle em janeiro.