Romero Ribeiro deixa Exaltasamba e volta para Fortaleza

21:10 · 30.01.2017

O projeto de Romero é voltar a se apresentar com a banda Acaiaca e também se dedicar à carreira solo ( Foto: Eduardo Queiroz )

O cantor Romero Ribeiro não faz mais parte da banda Exaltasamba. O artista, que foi finalista do The Voice Brasil em 2014, contou ao Ego que se desligou do grupo na semana passada e já retornou a Fortaleza, onde vive com a família. O projeto de Romero é voltar a se apresentar com a banda Acaiaca e também se dedicar à carreira solo.

O finalista do The Voice assinou como Exaltasamba no ano passado, quando a banda retornou após anunciar seu fim em 2012. O grupo tinha três vocalistas, contanto com Romero. Ele contou ao Ego que assinou com a banda por um ano e na renovação do contrato avaliou que não estava à vontade para continuar.

"Assinei com o grupo pelo período de 1 ano, para ver como seria. Era um projeto totalmente diferente do que eu fazia. Na renovação do contrato, avaliei se valeria continuar, mas, numa conversa informal com os donos do projeto, vi que não estava à vontade", conta Romero.

Romero também revelou que fatores como a distância da família e a musicalidade afetaram sua decisão. Ele estava morando em São Paulo e a família em Fortaleza. Além disso, sua filha nasceu há pouco tempo. Sobre a música, o cantor disse que suas ideias não cabiam no Exaltasamba.