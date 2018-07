Romantismo e forró marcam início da segunda noite do Festival Expocrato 2018

21:05 · 15.07.2018

Ciço Bodim fez a estreia na Expocrato na noite deste domingo (15) e trouxe hits do CD Promocional recém-lançado por ele ( Fotos: divulgação/Festival Expocrato 2018 )

A segunda noite do Festival Expocrato 2018, realizado no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, no Crato, deu lugar a atrações como Ciço Bodim e Rafael Belo Xote neste domingo (15). A abertura do evento aconteceu no sábado (14) e contou com apresentações de Eduarda Brasil, Fábio Carneirinho e Raimundo Fagner, que fez o grande show da noite.

Para este o segundo dia, o público já pôde se preparar para muito romantismo e forró. Até o fim deste domingo, ainda sobem ao palco os cantores Léo Magalhães, Júnior Vianna, Ítalo e Renno e Toca do Vale. A expectativa dos organizadores é que o evento reúna cerca de 500 mil pessoas durante os dias em que irá ocorrer.

Ao todo, o festival, que este ano traz artistas de gêneros diferenciados, além do forró e sertanejo, terá 51 atrações. Outros nomes como Skank, Natiruts, Fábio Júnior, José Augusto também devem subir no palco ao longo da semana.

Veja abaixo algumas imagens do início da noite de domingo no festival: