Rodrigo Santoro se declara a Jô Soares, que vai às lágrimas

19:05 · 06.05.2018 / atualizado às 19:18 por FolhaPress

"Eu tenho muita saudade de antes de dormir estar ali junto com você", disse Rodrigo Santoro ao apresentador Jô Soares. Foto: Dovulgação

Jô Soares se emocionou com declaração feita por Rodrigo Santoro, durante o "Altas Horas", da Globo, neste sábado (5). O ator hollywoodiano agradeceu ao apresentador "por toda contribuição indescritível" que ele tem dado ao povo brasileiro. "Quero te agradecer pela sua generosidade - estou falando como espectador, como o Rodrigo que sempre te assistiu- por toda contribuição absolutamente indescritível que você deu para todos nós, para nossa cultura, para nossa arte, para nossa classe, para nosso povo e por ser patrimônio extremamente valioso do nosso país, da nossa arte", disse o ator, olhando para Jô.

Os olhos do apresentador começaram a se lacrimejar, mas Santoro não parou por aí. "Eu tenho muita saudade de antes de dormir estar ali junto com você. Você sempre foi um companheiro e a gente ia sempre dormir e esperava o seu beijo, esperava estar ali junto contigo. É uma relação afetiva de muito carinho".

Abrindo o baú

No programa, Jô Soares também assistiu a um vídeo no qual mostra trechos de trabalhos que realizou ao longo de sua carreira, como "Capitão Lar" (1970), "Satiricom 70" (1973), "O Planeta dos Homens" (1977), "Chico City" (1977), "Viva o Gordo" (1981), "Jornal da Globo" (1983) e "Programa do Jô", encerrado em 2016. Como se observa, a Globo deixou de lado o lendário programa de entrevista "Jô Onze e Meia", no SBT.