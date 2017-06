Rihanna aparece em vídeo ensinando crianças de escola

13:21 · 08.06.2017 / atualizado às 13:40 por Folhapress

Ontem (7), a organização humanitária Global Citizen divulgou um documentário gravado em janeiro deste ano, no Maláui, na África, em parceria com a instituição da cantora Rihanna, a Clara Lionel, e com a Global Partnership for Education.

O objetivo da união é promover um sistema de educação que garanta que as crianças do país, um dos mais pobres do mundo, possam ter acesso à educação de qualidade.