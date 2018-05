Rihanna anuncia linha de lingerie com tamanhos inclusivos

10:40 · 01.05.2018 por Estadão Conteúdo

Depois de revolucionar o mercado de beleza com a Fenty Beauty, Rihanna dá mais um passo na indústria da moda: agora, ela lança a Savage x Fenty, uma marca de lingeries.

Por enquanto, o mistério ainda está rondando esta novidade - a única informação divulgada é que o lançamento ocorre no próximo dia 11 no mundo todo. Pelo Instagram, já é possível ver algumas das peças que estarão à venda e que, assim como a marca de cosméticos da cantora, a grife será inclusiva e terá peças para mulheres de todos os tamanhos.

"Savages vem em todos as formas e tamanhos. Estão prontos", diz uma das legendas na rede social. Em um vídeo, a modelo plus size Audrey Ritchie aparece usando as peças e revela: "Me sinto mais sexy pela manhã. Curvas, estrias, celulites - eles não ligam para isso."