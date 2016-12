Ricky Harris, o Malvo de 'Todo Mundo Odeia o Chris', morre aos 54 anos

08:31 · 27.12.2016 / atualizado às 08:37

Ricky Harris morre vítima de ataque cardíaco ( IMdB/Getty Images )

O ator Ricky Harris, famoso pelo papel de Malvo no seriado "Everybody Hates Chris" ("Todo Mundo Odeia o Chris", no Brasil"), morreu na última segunda-feira, aos 54 anos, vítima de um ataque cardíaco.

A filmografia do comediante inclui filmes como "Fogo contra fogo" (1995), de Michael Mann, "Dope: Um deslize perigoso" (2015), de Rick Famuyiwa, e "Tempestade" (1998), de Mikael Salomon, e "Busca explosiva" (1999), de Kevin Alyn Elders.

Snoop Dogg. Músicos como Ice Cube, Chuck D e o próprio Dogg lamentaram a perda do colega nas redes sociais. Snoop Dogg usou sua conta no Instagram para Ele também atuou na música como rapper, colaborando em álbuns do. Músicos como Ice Cube, Chuck D e o próprio Dogg lamentaram a perda do colega nas redes sociais. Snoop Dogg usou sua conta no Instagram para homenagear o amigo: "Eu perdi um amigo muito querido hoje, Ricky Harris".

"2016 tem sido um ano duro e, com certeza, ele deu outro golpe. Este homem foi um dos homens mais engraçados que eu já trabalhei e um dos poucos a entrar em um show e respeitar um elenco cheio de crianças talentosas. Subestimado é um eufemismo. Descanse em paz, Ricky Harris”, disse Tyler James Williams, que interpretou Chris na série.



Relembre o episódio da série "Todo Mundo Odeia o Chris", em que Malvo vai a escola.