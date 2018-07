'Respeito e apoio a causa LGBT', afirma modelo que beijou Nego do Borel

13:29 · 11.07.2018 / atualizado às 13:31 por Folhapress

Jonathan Dobal já tem mais de 117 mil seguidores no Instagram ( Foto: Reprodução/Instagram )

O celular do modelo Jonathan Dobal, 30, não parou de tocar desde que ele apareceu beijando o cantor Nego do Borel, 26, no clipe "Me Solta", lançado na noite desta segunda (9). De lá para cá, o número de seguidores aumentou e já ultrapassa os 116 mil no Instagram. E os convites para desfiles, catálogos e presenças VIPs estão crescendo.

Com um corpo esculpido pela musculação e pela boa alimentação que procura manter, Jonathan Dobal afirma que essa foi a primeira vez que beijou um homem e que o assédio aumentou depois que o clipe foi divulgado. "Estão rolando muitas cantadas, mais de homens que de mulheres. Eles se soltam nas redes sociais". O galã também afirma estar solteiro.

Morador de São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, Dobal é ator, modelo e engenheiro. Pai de dois filhos -uma menina de 10 anos e um menino de 14-, ele diz que está pronto para a repercussão do trabalho. Fazia trabalhos fotográficos até que passou no teste para participar do programa Ferdinando Show (Multishow).

"Não me preocupo com meus filhos. Eles entendem que este é o meu trabalho. Quanto a as agressões na internet, não tenho medo do que virá. Vejo esse beijo como um trabalho artístico que precisa estar livre de discriminação", afirma ele.

Nas redes sociais, parte do público criticou o beijo homossexual retratado no clipe. Para alguns, a cena era desnecessária, para outros a crítica recaiu sobre Nego do Borel por ter postado uma foto com o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em suas redes sociais. Na opinião desses internautas, a suposta amizade entre o cantor e o político seria incompatível com o clipe, já que o parlamentar é conhecido por suas declarações homofóbicas, machistas e racistas.

Dobal se posiciona em relação aos comentários negativos. "Acho que Nego mostrou que não tem mal algum dois homens se beijarem. Após entrar no programa Ferdinando Show (Multishow), venho sempre fazendo vários eventos para a galera LGBT. Respeito e apoio sua causa."

O modelo conta também que já conhecia o funkeiro antes da participação no clipe, pois Nego já havia sido entrevistado no programa de Ferdinando. "Ele [Nego] me chamou no telefone fazendo o convite e eu aceitei na hora. Cheguei em casa, falei com a família do convite e do beijo, e eles sabiam que era mais um trabalho e me apoiaram, como sempre."

"Me Solta" foi gravado no Morro do Borel, comunidade onde Nego cresceu, e já tem quase 10 milhões de visualizações no YouTube. Interpretando Nega da Borelli, sua personagem criada há anos e que já fazia sucesso nas redes sociais, o cantor convoca todo mundo a movimentar o Borel em um baile onde o mais importante é se soltar. O roteiro é do próprio Nego do Borel e a direção é de Lucas Romor (Kondzilla).

Nego afirmou que reencarnou uma personagem que fazia há tempos para lembrar de forma bem-humorada que as "pessoas são livres para escolherem o que querem ser. O respeito ao outro tem que estar acima de tudo". O cantor disse ainda estar muito contente por ter feito o clipe onde cresceu, pois possibilitou mostrar a sua comunidade e ajudar as pessoas a trabalharem na produção.