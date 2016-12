Reproduções de canções de George Michael aumentam 3.158% no Spotify

14:35 · 27.12.2016 / atualizado às 14:39 por Folhapress

George Michael morreu em sua casa na vila de Goring, na Inglaterra, de insuficiência cardíaca, aos 53 anos ( Foto: AFP )

A morte de George Michael no domingo de Natal (25) alavancou as reproduções de suas canções no Spotify.

Segundo informou a plataforma à "Billboard" americana, a busca por canções da carreira solo de Michael aumentou 3.158% ao redor do globo no dia posterior à notícia que abalou seus fãs. Já as canções mais tocadas do grupo Wham!, que lançou o cantor à fama, foram "Last Christmas", "Careless Whisper", "Faith", "Freedom! '90" e "Wake Me up Before You Go-Go".

De acordo com a publicação, o aumento foi calculado a partir da análise do catálogo solo de Michael. Dados de reproduções desta segunda (26) foram comparados com os do mesmo período do dia anterior (25).

O cantor morreu em sua casa na vila de Goring, na Inglaterra, de insuficiência cardíaca, aos 53 anos, informou seu empresário Michael Lippman.