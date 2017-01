Representante do CE conquista vaga no The Voice Kids ao cantar música de Victor e Léo

14:12 · 08.01.2017 / atualizado às 15:48

O fortalezense Allexandre Nunes conquistou uma vaga no The Voice Kids após cantar uma música da dupla Victor e Léo

A segunda temporada do programa The Voice Kids começou neste domingo (8) com boa notícia para Allexandre Nunes. Aos 13 anos, o garoto, que nasceu em Cariacica, no Espírito Santo, mas é radicado em Fortaleza, conquistou uma vaga no time da dupla Victor e Léo após homenageá-los, cantando a música "Vai me perdoando", interpretada pelos sertanejos.

Além de Victor e Léo, Carlinhos Brown também virou a cadeira para o cearense, elogiando-o como "um grande cantor". "Você é um grande representante da cultura cearense; demonstrou uma capacidade de evocar a melodia com clareza nas palavras e com uma afinação que demonstra toda sua capacidade e disciplina", disse o baiano.

Léo considerou a apresentação do garoto muito convicente e convidou-o a fazer um trio ao vivo. A dupla e Allexandre cantaram juntos a música "Quando você some", uma parceria dos irmãos com Zezé di Camargo e Luciano.

Ivete Sangalo, a única que não virou para o representante do Ceará, afirmou que deu para perceber que ele tem uma postura de quem já tem intimidade com o palco. Allexandre disse que canta desde os 5 anos, e que está no ramo da música graças ao incentivo do pai, que também canta e sempre colocou músicas para ele ouvir.

Ao final, como esperado, o garoto escolheu entrar no time dos sertanejos, com muita emoção! Que venha a próxima fase!