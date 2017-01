Representante cearense no The Voice Kids quer montar banda; leia entrevista

17:22 · 08.01.2017 / atualizado às 17:52 por Sérgio Ripardo

Allexandre Nunes, de 13 anos, improvisou um dueto com Victor e Leo ( Isabella Pinheiro/Gshow )

Comprar equipamentos musicais para montar sua própria banda de música sertaneja e ajudar sua mãe, que trabalha como diarista no Conjunto São Cristovão, em Fortaleza. Esse é o objetivo de Allexandre Nunes, de 13 anos, o representante cearense da 2ª temporada do "The Voice Kids", que passou para a próxima fase do reality musical.

Veja a participação de Allexandre Nunes no The Voice Kids

A atração começou neste domingo (dia 8) na tela da TV Verdes Mares e dará ao vencedor desta edição um prêmio de R$ 250 mil em dinheiro, além da gravação de um disco.

O Zoeira conversou com o menino, que é capixaba de nascimento e cearense de coração. Filho de mãe mineira e pai paraibano, Allexandre carrega uma mistura de sotaques que conquistou os jurados do programa da Globo. Ele escolheu entrar no time da dupla Victor & Léo.

"Foi muito emocionante. Foi uma conquista. Toda noite eu dormia pensando. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade", diz o garoto ao Zoeira, que vai cursar o 9º ano do ensino fundamental no Colégio Pontes, no Jangurussu, para o qual ele conseguiu uma bolsa de estudo.

Origem humilde

A vida sempre foi cheia de desafios para o menino de família humilde, filho único, de pais separados, mas a música sempre foi sua maior paixão e esperança de um futuro melhor. O menino aprendeu a cantar com o pai, Carlos Nunes, de 45 anos, paraibano, que colocava discos para decorar músicas e tocar em serestas, e o filho o imitava, aos 5 anos.

"Vimos que nosso menino era afinado. Aí resolvemos gravar três músicas e levar para as rádios", conta ao Zoeira a mãe de Allexandre, Maria de Lurdes Sousa, de 44 anos, acrescentando que a primeira canção que viu o filho decorar e entoar foi "Primeiro de Abril", do sertanejo Léo Magalhães.

Uma rotina de mudanças de cidade como migrante marcou a infância de Allexandre, que nasceu no dia 30 de abril de 2003, em Cariacica, cidade do Espírito Santo. Ele se mudou com sua família aos 8 anos de idade para o Ceará, onde morou dois meses em Barro, município da região do Cariri (sul do Estado), antes de fixar residência em Fortaleza.

"Espero que, aparecendo no The Voice Kids, eu consiga fazer mais shows, ser reconhecido, tocar em palcos grandes", contaele, que ficou muito nervoso com a gravação do programa.

Veterinária

Além da carreira musical, ele pensa em fazer um curso superior de medicina veterinária. "Gosto de animais. Já criei um gato, mas descobri que tenho alergia", conta.

Seus ídolos no gênero sertanejo são as duplas Zezé de Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo (hoje, Leonardo & Eduardo Costa), Chitãozinho & Xororó. Sobre Victor & Léo, jurados do The Voice Kids, que a voz de Allexandre encantou, o menino comenta: "Eles são muito legais, gente boa, humilde pra caramba".

Em suas apresentações em festas de aniversários e eventos, o menino chega a cantar músicas de forró, de nomes cearenses como Wesley Safadão, Aviões do Forró e Solteirões do Forró. Mas a paixão de Allexandre é mesmo o sertanejo de raiz.

"Ele nasceu com o dom de cantar. É um talento nato", reconhece Juliana Saraiva, proprietária da Duetos Escola de Música, junto com o marido, George Alexandre.

Foi nessa escola que funciona em uma galeria na Avenida Antônio Sales, no bairro Dionísio Torres, onde o menino aprimorou seu talento, em aulas individuais de 50 minutos cada, uma vez por semana, desde 2012. O garoto ganhou a bolsa de estudo na Duetos como prêmio por ter vencido um quadro do extinto programa "Tudo Isso", da TV Diário.

"O advento de programas de calouros como o The Voice e X-Factor despertou muito nas pessoas a vontade de se profissionalizar na música", observa Juliana. Ela diz que, a partir dos 3 anos de idade, a criança já pode ter contato com o processo de musicalização. A partir dos 6 ou 7 anos, já dá para direcionar melhor, se a criança se adaptará melhor em um curso de canto ou de algum instrumento musical, como violão, piano e outros.

"Há casos de crianças que desistem do curso porque percebem que não é mais isso o que querem fazer. Isso é natural nessa idade de experimentações e descobertas", afirma.

Para a mãe de Allexandre, desistir da carreira musical não deve ser o caso de seu filho. "Acredito muito no talento dele".

Dragon Ball

Nas horas vagas, quando não está na escola (onde ficou de recuperação em algumas disciplinas no ano passado, mas conseguiu ser aprovado para o 9º ano) nem no curso de música, ele conta que gosta de assistir episódios de Dragon Ball e jogar videogame. Ele curte jogos como Pókemon Go e Minecraft.

Allexandre espera que sua aparição no The Voice Kids multiplique sua agenda de shows. "Com essa crise, não está dando para fazer muitos shows. Queria fazer pelo menos um por semana". No próximo dia 17, ele vai cantar em uma festa de aniversário, um evento acertado pela sua escola de música.

O menino está de férias e ainda não sabe a repercussão de sua primeira vitória no The Voice Kids com seus amigos. "Só o Ronald, meu melhor amigo, me ligou".

Ele também não decidiu o que vai cantar na próxima fase do The Voice Kids. Ele volta a gravar o programa, no Rio de Janeiro, no próximo dia 24.