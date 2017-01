Renato Aragão vai à pré-estréia de 'Os Saltimbancos Trapalhões' em SP

11:33 · 07.01.2017

Em "Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood", Renato Aragão retorna ao seu personagem histórico Didi Mocó, aqui um um artista de circo que busca a apresentação de um novo número ( Foto: Divulgação )

O humorista Renato Aragão, responsável por interpretar o personagem de Didi Mocó no filme, foi conferir a pré-estreia de "Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood", que aconteceu na manhã deste sábado (7) em São Paulo. Com informações do EGO.

Além do humorista, os atores Letícia Colin, Dedé Santana e Livian Aragão também marcaram presença no evento.

O longa que marca o retorno do grupo que marcou época nas décadas de 70, 80 e 90 tem estréia prevista para o dia 19 deste mês. Nele, Didi é um artista de circo que busca a apresentação de um novo número para atrair novamente o público aos seus espetáculos.