Renato Aragão faz 82 anos e ganha homenagem da filha no Instagram

14:57 · 13.01.2017 por Folhapress

A jovem Livian Aragão usou o Instagram nesta sexta-feira (13) para comemorar o aniversário de 82 anos do seu pai, o comediante Renato Aragão.

Em uma mensagem postada na rede social, a atriz disse que aprendeu muito convivendo com o humorista e desejou que outras pessoas pudessem se inspirar na bondade dele. "Cada dia que passa, me orgulho cada vez mais de ter a oportunidade de aprender tanto com você e crescer ao seu lado", escreveu Livian na legenda de uma imagem em que aparece uma foto dos dois.

"Conviver com uma pessoa carinhosa, adorável, cheia de energia, alma boa, de bom coração, só me motiva e me dá esperança. Esperança de que as pessoas possam ser que nem você: com bondade no coração e sempre querendo fazer o bem", completou.

Comemorando 82 anos, o 'Didi' nem pensa em aposentadoria. Ele estreia na próxima semana a refilmagem do filme "Saltimbancos Trapalhões" e, junto com Dedé Santana, estará no remake de "Os Trapalhões".

"Se eu parar, eu morro. A aposentadoria, para a maior parte das pessoas é a morte se elas não tiverem um projeto. Acredito na frase 'quem tem projetos não envelhece'", disse o ator durante a abertura da Comic Con Experience, evento que aconteceu em São Paulo em dezembro, no qual foi homenageado.