Renata Lo Prete assume bancada do 'Jornal da Globo'

17:15 · 22.12.2017 / atualizado às 17:56 por Folhapress

Renata Lo Prete, 53, assume oficialmente a bancada do "Jornal da Globo" com a saída do jornalista William Waack. A mudança dos âncoras foi anunciada nesta sexta-feira (22) pelo diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel.

"Renata levará todo o seu talento e experiência para o Jornal da Globo, um telejornal que nos últimos anos se consagrou por ser aquele que, ao fim do ciclo diário de notícias, dá ao espectador o conforto de ter diante de si um quadro mais fechado dos acontecimentos, com muita análise e contextualização", disse Kamel, em comunicado aos funcionários.

Lo Prete, que vinha apresentando o "Jornal da Globo" como interina, passa imediatamente após o Natal a ser a titular da bancada. Em seu comunicado, Kamel também elogiou a jornalista. "Renata, em sua interinidade, já demonstrou que brilhará no 'JG' como brilhou antes."

Além de ser a substituta oficial de Waack, Lo Prete também era apresentadora, editora e comentarista de política do "Jornal das Dez", da GloboNews. Com a sua saída, o jornalista Heraldo Pereira assume o seu lugar.

Formada em jornalismo pela USP (Universidade de São Paulo), em 1984, Renata Lo Prete também já passou pela Folha de S.Paulo, onde foi repórter, correspondente de Nova York, editora da Primeira Página, Ombudsman e editora da coluna "Painel". Em 2005, Lo Prete foi a vencedora do Prêmio Esso de Jornalismo pela entrevista na Folha com o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) que revelou ao país o "escândalo do mensalão".

Saída de William Waack

O jornalista William Waack, 65, deixou a Globo nesta sexta-feira (22), após fazer comentários racistas durante a cobertura da eleição americana no ano passado. O apresentador trabalhou para a emissora por 21 anos e estava afastado desde o dia 8 de novembro.

"A TV Globo e o jornalista decidiram que o melhor caminho a seguir é o encerramento consensual do contrato de prestação de serviços que mantinham", disse Kamel, em comunicado enviado aos funcionários.