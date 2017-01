Raul Gazolla volta a fazer novela na Globo como campeão de judô

13:32 · 03.01.2017 / atualizado às 13:33

Grisalho, Raul Gazolla será campeão de judô em novela das 21h ( Facebook )

Raul Gazolla volta à tela da Globo em 2017. Galã nos anos 1990, o ator será um treinador de artes marciais na novela "A Força do Querer", de Gloria Perez, com previsão de estreia para abril, substituindo "A Lei do Amor".

A novelista postou uma foto de Raul vestindo um quimono. "Gazzola é faixa preta e campeão de judô. Faz o Alan, treinador de Jeiza (Paolla Oliveira)", escreveu Gloria Perez, em sua conta no Facebook.

A última novela da Globo em que Raul esteve no elenco foi "América", também de Gloria Perez, exibida em 2005. Ele trabalhava, nos últimos anos, em produções da Record.