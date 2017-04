Rapper carioca Filipe Ret fará show em Fortaleza em fevereiro

O rapper carioca Filipe Ret vai se apresentar no dia 18 de fevereiro, na Barraca Biruta, na Praia do Futuro. Atualmente, ele tem se destacado na cena do rap e conquistando fãs pelo Brasil.

Formado em comunicação social, ele nunca exerceu o jornalismo. Ele já tem três discos na praça ("Numa Margem Distante", de 2009, "Vivaz", de 2012, e "Revel", de 2015).

O músico tem chamado a atenção por suas referências filosóficas e letras rimadas. Em seu blog ("Máximas Retianas"), Filipe se define como poeta e publica aforismos.

"Neurótico de Guerra" é um dos singles de Filipe mais ouvidos no YouTube, com mais de 37 milhões de visualizações. Já "Invicto" tem mais de 21 milhões de visitas.

Os ingressos para o show em Fortaleza já estão à venda pelo site ingressando.com e pelo telefone (98687.5689): R$ 30 (pista), R$ 50 (front) e R$ 70 (camarote).