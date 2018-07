Rapper americana Azealia Banks faz show com Pabllo Vittar em Fortaleza

18:26 · 11.07.2018 / atualizado às 20:30

A rapper Azealia Banks vai se apresentar em Fortaleza, em novembro, com a drag queen brasileira Pabllo Vittar. A própria cantora americana confirmou o show, na tarde desta quarta-feira (11), em sua conta no Instagram.

"Um é brasileiro, o outro não é. Um veio para Fortaleza, o outro não. Mas você sabe o que eles têm em comum? Mútua admiração, parceria, controvérsias, uma legião de fãs e um show aqui em Fortaleza. Adivinha quem?", postou Azaleia na legenda da imagem, que é um banner da empresa responsável pelo show, a Planner Eventos. A imagem mostra a sombra das duas cantoras, o que logo fizeram os fãs especularem a parceria.

A Planner também confimou a novidade no seu próprio perfil do Instagram.

A americana também publicou, no Instagram, um tweet com a mensagem: "Logo que vi que estava reservado no Brasil minha boca começou a regar farofa e feijão preto temperado" Muito gostoso! Por favor, jogue farofa em mim no palco", comentou.