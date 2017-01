Rapaz de 17 anos é estrela de campanha de beleza

14:38 · 31.01.2017 por Estadão Conteúdo

Lewys tem um canal no YouTube no qual ensina truques de maquiagem

O youtuber Lewys Ball, de 17 anos, está na nova campanha da marca de beleza Rimmel London. Intitulada #LiveTheLondonLook, a propaganda defende que maquiagem é para todos.

Lew (como é chamado na internet) tem tudo a ver com a marca. O adolescente arrasa com tutoriais de maquiagem no Youtube. Em seu Instagram, o youtuber disse estar lisonjeado em fazer parte da campanha. "Muito feliz em dizer que eu faço parte da família Rimmel como embaixador", escreveu.

Essa não é a primeira vez que um menino se alia a uma marca de maquiagem. O youtuber James Charles, que também tem 17 anos, já estrelou um "shooting" da Cover Girl em 2016.