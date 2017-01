21:57 · 29.01.2017 / atualizado às 22:05

Raissa Santana fica entre as 13 finalistas do Miss Universo ( Divulgação )

Raissa Santana ficou entre as 13 finalistas do Miss Universo. O grupo foi escolhido pelo voto do público. No total, representantes de 86 países disputavam uma vaga na final. A cerimônia acontece nas Filipinas.

Estão agora no páreo, além de Raissa, as misses dos EUA, Indonésia, México, Quênia, Peru, Panamá, Colômbia, Filipinas, Canadá, França, Haiti e Tailândia.

A baiana de Itaberada, mas radicada no Paraná, Raissa Santana, de 21 anos, viajou no último dia 7 para

as Filipinas. Esta é a edição de número 65 do concurso, que estão sendo transmitido para o mundo todo direto de Pasay, região metropolitana de Manila.

Raissa Santana é a segunda negra a ser eleita Miss Brasil. A primeira foi a gaúcha Deise Nunes, em 1986. A Miss Brasil 2016 tem 1,75 metro e é estudante de marketing. A atual detentora do título de Miss Universo é Pia Alonzo Wurtzbach, que representou as Filipinas.

Ela protagonizou um dos momentos mais inusitados do concurso. O apresentador da cerimônia enganou-se no nome da vencedora, e em vez de dizer "Miss Filipinas", pronunciou "Miss Colômbia". Ele pediu desculpas e retirou a coroa da cabeça da Miss Colômbia, Ariadna Gutiérrez, e colocou na verdadeira vencedora.