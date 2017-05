Raissa Santana defende hoje o Brasil no Miss Universo

15:34 · 29.01.2017 / atualizado às 17:14

Raissa Santana desfila na semana de nova de Minas Gerais ( Divulgação/Minas Trend )

O mundo terá hoje uma nova Miss Universo. O concurso será realizado, na noite deste domingo, nas Filipinas. A baiana de Itaberada, mas radicada no Paraná, Raissa Santana representa o Brasil. No total, serão 86 candidatas.

A brasileira de 21 anos pediu aos fãs que usem a hashtag #AgoraEuSouRaissa para torcer por ela. Criada em Umuarama (PR), a Miss Brasil 2016 viajou no último dia 7 para as Filipinas. As candidatas ficam confinadas. Esta será a edição de número 65 do concurso, que será realizado em Pasay, região metropolitana de Manila.

Raissa Santana é a segunda negra a ser eleita Miss Brasil. A primeira foi a gaúcha Deise Nunes, em 1986. A Miss Brasil 2016 tem 1,75 metro e é estudante de marketing.

Pia Alonzo Wurtzbach, que representou as Filipinas. Ela protagonizou um dos momentos mais inusitados do concurso. O apresentador da cerimônia enganou-se no nome da vencedora, e em vez de dizer "Miss Filipinas", pronunciou "Miss Colômbia". Ele pediu desculpas e retirou a coroa da cabeça da Miss Colômbia, Ariadna Gutiérrez, e colocou na verdadeira vencedora.



O canal TNT exibe o Miss Universo a partir das 21h (horário no Ceará). O público pode votar para que Raissa fique entre as 12 escolhidas por voto no site do concurso.

Mesmo no confinamento nas Filipinas, ela gravou um vídeo no Instagram dizendo que está se divertindo muito e dando o melhor de si para vencer o concurso.