Rafa Brites confirma saída do Vídeo Show e nega desentendimentos

14:12 · 30.04.2018 por Folhapress

A apresentadora Rafa Brites, 31, confirmou, neste domingo (29), sua saída do Vídeo Show, programa semanal da Globo no qual atuava como repórter. Havia boatos de que ela teria se desentendido com produção e direção da atração. A apresentadora nega qualquer desentendimento.

"Sim, gente, estou partindo do Vídeo Show. Mas, diferentemente do que as pessoas que querem achar sombra onde só existe luz alegaram por ai, saio tão numa boa... Feliz, grata por tudo o que aprendi, cheia de amigos que levo para a vida inteira", disse a artista em publicação feita no Instagram neste domingo (29).

Casada com Felipe Andreoli, apresentador do Esporte Espetacular, Brites estreou no Vídeo Show em julho de 2017 após uma temporada como repórter do Mais Você, atração de Ana Maria Braga na mesma emissora.

"Saio admirando cada um dos meus colegas que trabalham muito, muito mesmo, foi o maior ritmo de trabalho que já vi", disse a apresentadora no longo texto, como tom de desabafo, na rede social.

De acordo com a publicação, a apresentadora segue na Globo, mas ainda sem destino certo. "Sigo para novos desafios aqui dentro da emissora da mesma fora que vivi esse, Mais Você, o SuperStar ou qualquer outra oportunidade que me derem: dando o meu melhor. Eu sei que o mundo não esta fácil e é quase impossível acreditar que podemos mudar por bons motivos, sem ter intrigas, rivalidades, reclamações, sem fofocas."

No texto, Brites reforçou, mais de uma vez, que sai do programa sem brigas ou mágoas. "Nunca tive rival, porque pessoas são únicas, nem busquei sucesso, porque eu nasci com ele e ele segue comigo. [...] Aqui está a única versão dessa história", completou.

Ex-bbbs

Na última quarta (25), a Globo anunciou as ex-BBBs Vivian Amorin e Fernanda Keulla como novas repórteres do Vídeo Show.

As duas, que são advogadas, foram as responsáveis por cobrir a edição do Big Brother Brasil 18, que se encerrou no dia 19 de abril consagrando a acriana Gleici como campeã.